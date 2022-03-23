Після початку війни понад 50% українців залишились без роботи - опитування

Після початку війни понад 50% українців залишились без роботи - опитування

Знайшли нову роботу 2% громадян.

Від 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, 53% українців, які мали роботу до війни, сьогодні не працюють.

Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування соціологічної групи "Рейтинг" за 19 березня.

22% працюють у звичному режимі, 21% – віддалено або частково, лише 2% – знайшли собі нову роботу.

"Це показник не лише економічних проблем, але і соціально-психологічних. Робота – це не лише економіка, це звичний спосіб життя, спілкування та взаємодія з іншими, структурованість часу, те, що стабілізує, надає впевненості, знижує тривогу і підвищує самооцінку", - йдеться у повідомленні.

Суттєва частина громадян втратили таку підтримку і більш вірогідно отримали вищий рівень дезадаптації.

Найбільше це торкнулося мешканців сходу (74%), молоді до 35 років (60%) та тих, хто покинув своє місто (66%).

Лише у 18% громадян економічне становище внаслідок війни не змінилося, у 52% значно погіршилося, у 28% – скоріше погіршилося.

За даними опитувань, 40% вважають, що їх заощаджень вистачить лише на місяць.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Нагадаємо, половина українців вірить у перемогу над Росією у найближчі кілька тижнів - опитування.

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