Після погроз Росії атакувати кораблі ворог відпрацював ракетні удари в Чорному морі

Кораблі та авіація російського флоту також відпрацювали дії щодо ізоляції тимчасово закритого для судноплавства району.

Невдовзі після погроз з боку Росії для кораблів з українським зерном ворожі війська провели у Чорному морі навчання з ракетними стрільбами.

Про це заявили в Міноборони Росії 21 липня.

У заяві відомства вказано, що екіпажі кораблів Чорноморського флоту РФ виконали ракетні стрільби з надводних цілей під час навчання.

Стверджується, що в межах навчань екіпаж ракетного катера "Івановець" виконав бойові стрільби протикорабельними крилатими ракетами по судну-мішені у полігоні в північно-західній частині Чорного моря. Звісно, в Міноборони заявили про успішне виконання бойової вправи та знищення судна-мішені.

Окрім того, росіяни повідомили, що під час спільного навчання кораблі та авіація флоту відпрацювали дії щодо ізоляції тимчасово закритого для судноплавства району. Вони також виконали комплекс заходів щодо затримання судна-порушника.

Нагадаємо, 17 липня у Росії оголосили про свій вихід із "зернової угоди" про вивезення українського продовольства Чорним морем. Після цього в російському Міноборони заявили, що будь-яке судно, що прямуватиме до портів України, вважатиметься "потенційним перевізником вантажів військового призначення". Окрім того, окупанти влаштовують щоденні ракетні атаки по портах і зерновій інфраструктурі в Одесі та Миколаєві.

У Білому домі заявили, що атаки з боку РФ по портових містах України та погрози ударами по цивільних вантажних суднах свідчать про спробу агресора відновити блокаду українських портів.

Зауважимо, напередодні українське Міноборони оголосило, що від 21 липня розглядатиме всі судна, що прямують Чорним морем до портів РФ і на окупованих територіях, такими, що перевозять зброю. У відомстві нагадали цивільним судноплавцям про долю крейсера "Москва".

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