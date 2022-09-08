Після поразки на фронті росіяни масовано обстріляли Харків та Чугуївщину: є загибла

Російські окупанти після поразок на фронті вночі, 8 вересня, масовано обстріляли Харків та Чугуївщину.

У Чугуївському районі через поранення загинула місцева жителька.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти, зазнаючи ганебних поразок на фронті, продовжують тероризувати мирне населення Харківщини! У Харкові наносять удари із реактивних систем залпового вогню, зафіксовані влучання у Салтівському районі. Під ударами окупантів Чугуївщина, на жаль, внаслідок останнього обстрілу 1 жінка загинула", - повідомив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА закликав мешканців області перебувати в укриттях.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили від окупантів Балаклію Харківської області. Глава держави висловив захоплення українськими військовими та подякував їм за звільнення Балаклії від російської навали.

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