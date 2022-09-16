Після поразки на Харківщині росіяни посилили приховану мобілізацію - ISW

Російські окупанти не можуть оговтатися від успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області.

Окупанти зіткнулися з великими втратами. Саме тому на фоні поразки на Харківщині, а також контрнаступу ЗСУ на сході вдвічі посилили приховану мобілізацію на території РФ.

Про це повідомили у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці наголошують, що поразка окупантів під Харківською областю спонукала Кремль оголосити всеросійську вербувальну кампанію.

Разом з тим зазначається, що, ймовірно, Москва відмовилася від своїх зусиль щодо огородження окремих регіонів країни від вербувальних кампаній, які можуть посилити соціальну напруженість.

За даними ISW, агресорка Росія майже виснажила більшу частину сил, спочатку дислокованих на російських базах в колишніх радянських республіках. Цей фактор, ймовірно, послабило вплив Кремля в цих державах.

Аналітики ISW зауважують, що українські сили продовжують контрнаступальні операції на сході країни, посилюючи тиск на російські позиції і лінії тилового забезпечення в східній частині Харківської, північної Луганської та східної Донецької областях.

Нагадаємо, майже сім місяців триває війна, яку Російська Федерація розпочала проти України. Втім, президент-диктатор РФ Володимир Путін досі не вважає помилкою повномасштабне вторгнення до країни 24 лютого. Про це під час пресконференції розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи телефонну розмову з очільником Кремля.

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