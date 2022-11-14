Після поразки на Херсонщині Путін визначив нові цілі для своїх військ в Україні - ISW

Росія посилить наступ у Донецькій області після поразки на Херсонщині

Російський диктатор Володимир Путін визначив нову мету для окупаційних військ на території України. Тепер він хоче, щоб окупанти захопили всю територію Донецької області.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Найімовірніше відбудеться відновлення інтенсивності російських наступальних операцій спочатку навколо Бахмута, а потім на південний захід в районі Вугледара, які розпочалися 28 жовтня.

Інакше ці наступальні дії не мають сенсу. Російські війська знаходяться далеко від оперативно важливих місць, окрім Бахмута, і були наповнені недостатньо підготовленими мобілізованими військовослужбовцями до того, як російські командири в цьому районі накопичили достатньо бойової потужності для рішучих операцій.

«Українські сили в цьому районі опиняться під сильним тиском, і Києву, швидше за все, доведеться перенаправляти війська для захисту від цих відновлених російських наступальних операцій», – зазначають експерти.

Проте експерти ISW не вірять у те, що Росії вдасться досягти серйозного успіху, попри всі зусилля. Окупанти можуть захопити Бахмут, але для цього доведеться витратити великі ресурси.

Нагадаємо, раніше експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь пояснив, чому не можна давати часу росіянам для перепочинку.

Також ми інформували, що ЗСУ зараз можуть завдавати ударів практично до межі з окупованим Кримом.

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