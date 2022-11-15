Після поразки у Херсоні Росія посилить бойові дії у Донецькій області - ISW

Росіяни перекинуть свої війська з Херсону у Донецьку область

Після відступу з Херсону російських військ Міністерство оборони РФ посилило пропаганду про нібито "територію Росії" в Донецькій області, ймовірно, щоб підкреслити, що російські війська активізуються саме на цьому напрямку.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Міністерство оборони РФ стверджувало, що російські війська нібито завершили захоплення Майорська (20 км на південь від Бахмута) 13 листопада та Павлівки (45 км на південний захід від Донецька) 14 листопада після того, як кілька тижнів не заявляли про російські територіальні здобутки.

За оцінкою ISW, російські війська перекинуть війська в Донецьку область після того, як вони покинули правий берег Херсонської області.

На дуку експертів ISW це призведе до активізації боїв навколо Бахмута, Донецька та на заході Донецької області.

Аналітики вказують, що навіть якщо росіяни після посилення свого угруповання зможуть досягнуть успіхів у цих районах найближчими днями чи тижнями, то ці успіхи навряд чи будуть значними в оперативному плані.

Нагадаємо раніше радник мера Херсона розповів, як триває вилов "заблукалих" окупантів та диверсантів.

Також ми інформували, що радник Офісу президента Олексій Арестович назвав місця на фронті, де росіяни мають перевагу.

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