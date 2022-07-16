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Після потужного удару HIMARS пів тисячі бурятів втекли з України

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Після потужного удару HIMARS пів тисячі бурятів втекли з України

Фото: Associated Press

Серед російських солдатів падає моральний дух, а тому вони масово відмовляються воювати в Україні. 

Військові країни-агресорки бояться Збройних сил. Особливо після того, як на озброєнні українців з'явилася американська реактивна система залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє "Військове телебачення".

Стало відомо, що близько пів тисячі бурятів втекли з України через великі втрати на фронті. Мовляв, саме їх від перших днів російського вторгнення відправили до України. Багато представників саме цього етносу загинуло у перші дні війни, кажуть місцеві правозахисники. Мовля, їх не шкода, вони не цінний генофонд тощо. 

Зазначається, що нещодавно група військових із Бурятії вистрибнула з автобуса, яким їх примуосво намагалися повернути на фронт. 

Більше того, в Росії створили дошку ганьби. Туди потрапити солдати, які відмовилися воювати. 

Як повідомлялося, пів тисячі військових із Бурятії розірвали контракти і змогли повернутися додому, розповіла бурятська активістка Раджана Дугарова.

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