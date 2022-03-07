Після протестів у Росії проти війни 13 тисяч затриманих, сотні побитих і один перевернутий автозак у ДТП

Новий символ миру - зелена стрічка, а біля слова “Путін” чоловічий статевий орган.

Кредитний рейтинг - переддефолтний, в магазинах дорожчає гречка і зникає цукор, продукти починають продавати з обмеженнями. Таку ціну Росія платить за божевільну війну Путіна. А всіх, хто проти неї протестує – погрожують на роки заґратувати. За 11 днів війни на протестах - затримали 13 тисяч росіян. Третину з них - за один день, вчора.

Про це йдеться в ТСН.

Російський паспорт палає в середмісті Бєлграда, Сербія. Це можуть дозволити собі ті, хто вже має інший. З яким не так соромно перед сусідами. «Я не хочу мати жодного відношення до того, що робить Росія…», - каже чоловік.

Ті, кому не пощастило виїхати вчасно, такого собі дозволити не можуть. Виходять на наймасовіші за останні роки протести. Тягти їх до автозаку силовики починають одразу. Дістаєься і тим, хто просто невчасно проходив по вулиці. Демонстрації і пікети, одиночні та масові - в півсотні міст Росії. Вони починаються по-різному, закінчуються однаково.

Викарбуване в кризі “Ні війні” в Петербурзі спробували залити фарбою. Коли це не вийшло - засипали землею. Це такий же абсурд, як і слово “війна”, офіційно заборонене в Росії. Цензура його блокує. Тут це називають виключно “спецоперація”. Навіть ті, хто виходить на протест - заграють з цензурою.

Яку ціну Росія платить за божевілля Путіна

Новий символ миру - зелена стрічка, а біля слова “Путін” чоловічий статевий орган. Більшість тут – з вищою освітою, непоганою зарплатнею. Саме по ним найболючіше б’ють нові західні санкції. Але раптово позбавлені можливості купляти звичні продукти та одяг, нормально виїжджати за кордон - вони все одно виходять не на спротив силовикам, а на демонстрацію незгоди. Силовики звично пакують їх в автозак.

У ліберальних росіян для цього давно, вже років десять, є спеціальне дієслово. “Вінтят”. «Йдемо «вінтіться», - кажуть вони, коли збираються в середмістя.

Силовики не розчаровують - близько 5 тисяч затриманих, один перевернутий автозак, який на перехресті не розминувся з автівкою, 11 поранених, сотні побитих. Герой дня - хлопець з Петербурга, який голіруч спробував врізати ОМОНівцю.