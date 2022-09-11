Після провалу на фронті у Путіна побідкалися і зажадали переговорів з Україною

Після провалу на Харківському напрямку в Путіна знову захотіли мирних переговорів з Україною.

У Кремлі побідкались, що Україна нібито відмовилась від пропозицій, які були ухвалені в Стамбулі.

Про це сказав керівник російського МЗС Сергій Лавров в тері російського пропагандистського каналу.

Лавров заявив, що Росія не проти мирних переговорів і нібито очікує, що вони відбудуться. Міністр держави-окупантки заявив, що РФ вимагає, щоб переговори відбулись пошвидше, оскільки "чим більше відкладається процес, тим важче буде домовитися".

Також путінський міністр вчергове повторив маячню про "Бучанську трагедію", назвавши масові вбивства українців російськими окупантами "провокацією".

"Тут є вже свіжий історичний приклад, коли в Стамбулі наприкінці березня було досягнуто домовленості, причому на основі тих пропозицій, які внесла українська делегація. Ми підтримали цей підхід. Українці самі від нього відмовилися", - побідкався Лавров.

Нагадаємо, Україна звільнила більше територій за декілька днів, ніж Росія захопила від квітня.

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