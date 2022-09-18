Після провалу на Харківщині росіяни будують оборонні споруди і перекидають нову техніку на Луганщину - Гайдай

На Луганщині росіяни будують оборонні споруди, через значні втрати під час відступу з Харківщини продовжують збирати чоловіків на вулицях.
До Луганщини після значних втрат і розгрому на Харківщині окупанти перекидають з РФ додаткову кількість техніки і триває примусова мобілізація місцевих чоловіків.
Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його даними, скупчення техніки ворога люди спостерігають майже в усіх населених пунктах, що поблизу з адмінмежею до інших областей. Зокрема, у Троїцькому, Сватовому, Рубіжному, Попасній.
"Навіть у вихідні в Луганську, Сорокиному, Довжанську, Ровеньках, Антрациті, Хрустальному та інших містах військові РФ продовжують виловлювати чоловіків. Через відсутність Інтернету місцеве населення майже не володіє поточною інформацією на фронті. Тому окупанти не втрачають можливості маніпулювати громадською думкою", - розповів Гайдай.
Втім, за настільки значних втратах окупантам вдається лише приховати точну кількість загиблих. Переповнені лікарні і морги місцеві жителі бачать щодня.
Так, під час відступу окупантів з Харківської області лише підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу балтійського флоту збройних сил РФ втратили понад 50 % особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.
А 64-а окрема мотострілецька бригада східного військового округу – понад 90 % особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях.
"Тому і їде нова, подекуди не зовсім нова, техніка з Росії і триває примусова мобілізація чоловіків Луганщини. До того ж, за минулу добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине. Наша авіація вдарила по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БпЛА та один гелікоптер Ка-52 ворога", - зазначив Гайдай.
Він уточнив, що ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по понад двохстах об’єктах противника. Серед них 12 пунктів управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції і райони зосередження особового складу та військової техніки.
Противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів по наступних населених пунктах:
- на Краматорському напрямку: Райгородок, Озерне, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ, Миколаївка, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Яремівка, Соснове, Ярова, Святогірськ, Щурове, Старий Караван, Серебрянка, Григорівка.
- на Бахмутському напрямку: Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ, Нью-Йорк, Виїмка, Суха Балка та Юр’ївка.
Нагадаємо, на Луганщині окупанти посилили перевірки людей, а серед "керівників "ЛНР" почалися розбірки.
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