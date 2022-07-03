Після провалу російської “спецоперації” українським миротворцям доведеться наводити порядок у РФ — Арестович

Після провалу російської “спецоперації” українським миротворцям доведеться наводити порядок у РФ — Арестович

Військовий експерт прогнозує “спеціальну операцію” на території Росії, яка почнеться після того, як ЗСУ перейдуть у рішучий наступ.

Першим значним кроком до російського провалу, яким повинна завершитися війна, розв’язана Кремлем в Україні, стане повернення під контроль України міста Херсона.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з російським правозахисником та публіцистом Марком Фейгіним.

За його словами, коли українські збройні сили перейдуть у впевнений наступ, у російському суспільстві та серед представників влади, почнеться “зрада”. Першим кроком до провалу загарбницьких планів Кремля, стане повернення під контроль ЗСУ міста Херсона.

“Те, що відбувається зараз – це розтягнута російська поразка. Після якої "спеціальна операція" розпочнеться у самій Росії”, - впевнений Арестович.

На думку експерта, наводити порядок у РФ доведеться українським миротворцям.

“Не у вигляді інтервенції, а на запрошення умовного тимчасового уряду”, - зауважив він.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові ведуть наступальні дії на декількох напрямках та повертають під контроль населені пункти. Водночас російські засоби масової пропаганди вже готують суспільство до поразки РФ у війні.

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