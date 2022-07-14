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Після ракетних ударів по Вінниці зникли 15 людей – голова Нацполіції

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Після ракетних ударів по Вінниці зникли 15 людей – голова Нацполіції

До поліції станом на середину 14 липня надійшло 15 повідомлень про безвісти зниклих людей, які перебували у місці ракетних ударів у Вінниці.

На місці події продовжують працювати понад 400 поліцейських.

Про це очільник Національної поліції Ігор Клименко написав у Мережі.

"Вінниця: станом на 14:00 на спеціалізовану лінію поліції надійшло 15 повідомлень про безвісти зниклих громадян, які перебували в районі влучання ворожих ракет. Наразі вони на зв'язок не виходять", – йдеться у повідомленні Клименка.

Він також підтвердив інформацію про те, що кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 20. Троє з них – діти.

"12 слідчо-оперативних груп Національної поліції України та Служби безпеки документують черговий злочин російської армії проти українського народу", – додав голова Нацполіції.

Нагадаємо, врнанці 14 липня російські війська ракетами обстріляли Вінницю. Окупанти трьома ракетами влучили в будівлю з офісними приміщеннями. 

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про 20 загиблих та 90 постраждалих внаслідок атаки.

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