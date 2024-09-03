Після ракетного удару на Полтавщині оголошено триденну жалобу

Через ракетний удар по Полтаві влада оголосила про триденну жалобу в області від 4 вересня.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Очільник військової адміністрації заявив про велику трагедію для Полтавщини та всієї країни.

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"Ворожий підступний удар відібрав 41 життя. Поранені більше 180 людей. Щирі співчуття рідним та близьким", – вказав Пронін.

"Відзавтра область – у триденній жалобі. Світла пам'ять усім загиблим. Ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності", – додав голова ОВА.

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Нагадаємо, російські війська 3 вересня завдали ракетного удару по інституту та лікарні у Полтаві. У Міноборони заявили про понад 40 загиблих та майже 200 постраждалих.

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