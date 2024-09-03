Після ракетного удару на Полтавщині оголошено триденну жалобу

Голова Полтавської ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблих унаслідок атаки.
Через ракетний удар по Полтаві влада оголосила про триденну жалобу в області від 4 вересня.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Очільник військової адміністрації заявив про велику трагедію для Полтавщини та всієї країни.
"Ворожий підступний удар відібрав 41 життя. Поранені більше 180 людей. Щирі співчуття рідним та близьким", – вказав Пронін.
"Відзавтра область – у триденній жалобі. Світла пам'ять усім загиблим. Ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності", – додав голова ОВА.
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Нагадаємо, російські війська 3 вересня завдали ракетного удару по інституту та лікарні у Полтаві. У Міноборони заявили про понад 40 загиблих та майже 200 постраждалих.
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