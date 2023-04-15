Після ракетного удару по Слов'янську під завалами будинку залишаються п'ятеро людей

У Слов'янську на Донеччині під завалами житлового будинку, в який влучила російська ракета, залишаються п‘ятеро людей.

Про це повідомив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"Під завалами будинку у пров. Парковому залишається ще п‘ятеро людей. Їхні особи встановлені. Крім того, ми не маємо відомостей про мешканців ще трьох квартир", - розповів він.

Станом на ранок суботи, 15 квітня, відомо про 30 постраждалих: 21 – поранений 9 – загиблі. Вночі з-під завалів рятувальники дістали мертву жінку.

Ракетний удар по Слов'янську

У п'ятницю, 14 квітня, окупанти вдарили ракетами С-300 по житлових кварталах Слов'янська на Донеччині. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено п’ять багатоповерхівок і п’ять приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і три автівки.

Серед загиблих є 2-річна дитина. З-під завалів рятувальники дістали і 14-річну дівчину.

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