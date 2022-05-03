Після ракетного удару у Львові відновлюють водопостачання: яка ситуація в місті

Після ракетного удару у Львові відновлюють водопостачання: яка ситуація в місті

Внаслідок ракетного удару у Львові пошкоджено три електростанції, знеструмлено дві насосні станції.

Росіяни завдали ракетного удару по Львову. Пошкоджено 3 електропідстанції. Дві насосні станції без струму.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Відновлюємо водопостачання через альтернативні джерела електроенергії", - написав він в Telegram-каналі.

Також у місті працюють над відновленням електропостачання у знеструмлених районах.

Нагадаємо, ввечері 3 травня у Львові пролунала низка вибухів і виникли перебої з електропостачанням. Місцева влада повідомила про ракетні удари.

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