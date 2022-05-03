Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Після ракетного удару у Львові відновлюють водопостачання: яка ситуація в місті

Дата публікації
Перегляди
3295
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Після ракетного удару у Львові відновлюють водопостачання: яка ситуація в місті

pixabay.com

Внаслідок ракетного удару у Львові пошкоджено три електростанції, знеструмлено дві насосні станції.

Росіяни завдали ракетного удару по Львову. Пошкоджено 3 електропідстанції. Дві насосні станції без струму. 

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Відновлюємо водопостачання через альтернативні джерела електроенергії", - написав він в Telegram-каналі.

Також у місті працюють над відновленням електропостачання у знеструмлених районах. 

Нагадаємо, ввечері 3 травня у Львові пролунала низка вибухів і виникли перебої з електропостачанням. Місцева влада повідомила про ракетні удари.

Хто з іноземних дипломатів уже повернувся до Львова

Хто з іноземних дипломатів уже повернувся до Львова

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація