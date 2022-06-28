Після ракетного удару зникли 40 людей: у Кременчуці всю ніч розбиратимуть завали ТЦ (фото)

Після ракетного удару зникли 40 людей: у Кременчуці всю ніч розбиратимуть завали ТЦ (фото)

Російські окупанти в понеділок, 27 червня, ракетами обстріляли торговельний центр у Кременчуці.

Станом на 23:00 відомо уже про 13 загиблих, ще 40 людей зникли безвісти. На місці трагедії продовжують працювати рятувальники.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Російські терористи повністю зруйнували ТЦ "Амстор" у Кременчуці. Станом на 23:30 на місці події продовжують працювати рятувальники та правоохоронці, оскільки під завалами ще можуть бути люди.

Фото: Дмитро Лунін

За даними Офісу генерального прокурора відомо про 13 загиблих, тіла яких дістали з-під завалів. За медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані, 1 людина від отриманих травм померла в лікарні.

Фото: Дмитро Лунін

"Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних", - повідомили у прокуратурі.

Фото: Дмитро Лунін

Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Дмитро Лунін

Як повідомляє видання "Кременчуцька газета", очільник МВС України Денис Монастирський під час брифінгу в Кременчуці повідомив, що ракета, яку Росія випустила по ТЦ мала 900 кілограмів вибухівки.

"Сюди прилетіла одна ракета. Інша - в інший об’єкт. Ця ракета була випущена з літака Ту-22. Ракета мала 900 кг вибухівки. Це ракета класу "повітря-земля". Вона випущена з Курської області росії. Тому і час її польоту незначний, тож всі не встигли евакуюватися",- заявив міністр.

Фото: Дмитро Лунін

Монастирський наголосив, що Росія цілеспрямовано обстрілює цивільні об'єкти, ймовірно це вказівка диктатора Путіна.

"Путін дав вказівку стріляти по цивільним об’єктам. За 2 дні вони випустили близько 100 крилатих ракет, які вбивають мирних мешканців. Це безпрецедентно за кількістю вбитих та поранених від атаки людей",- сказав Монастирський.

Фото: Дмитро Лунін

Фото: Дмитро Лунін

Нагадаємо, окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуку на Полтавщині, де було понад тисячу цивільних. Уже відомо про 13 загиблих.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія цілеспрямовано ракетами обстріляла торговельний центр у Кременчуку. Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно "відморожені" терористи, яким не має бути місця на землі.

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