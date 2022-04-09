Після ракетної атаки на вокзал Краматорська Франція готова заборонити імпорт російської нафти

Ле Мер додав, що для введення суворіших санкцій проти РФ в енергетиці потрібна європейська єдність.

Після ракетної атаки на вокзал у Краматорську, яка забрала понад 50 життів мирних людей, Франція готова "йти далі" та заборонити імпорт російської нафти.

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Про це в інтерв'ю CNN повідомив міністр фінансів країни Бруно Ле Мер.

Він назвав напад на залізничний вокзал у Краматорську "різаниною" і сказав, що винних потрібно "встановити, притягнути до відповідальності та засудити за ці злочини".

"Що стосується Франції, ми готові піти далі і ухвалити рішення про заборону нафти, і я глибоко переконаний, що наступні кроки та наступні обговорення будуть зосереджені на цьому питанні заборони російської нафти", - заявив Ле Мер.

Варто зазначити, що 8 квітня 2022 року збройні сили Росії випустили дві крилаті ракети по вокзалу в Краматорську Донецької області, де збиралися люди для евакуації. За попередніми даними, щонайменше 52 людини загинуло, понад 100 отримали поранення.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 45-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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