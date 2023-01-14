Після ракетної атаки по Дніпру згорьована мати прокляла вбивць свого сина (відео)

Мама одного із загиблих у багатоповерхівці Дніпра в розпачі і сльозах прокляла росіян за скоєне, це момент був зафіксований на відео.

Відео зняли журналісти місцевого 11 каналу.

Жінка стояла навпроти зруйнованої російською ракетою частини будинку, ридала та виголошувала свій біль разом із прокльонами на адресу терористів. Тим часом рятувальники розбирають на місці завали в пошуках людей під ними.

"За що ти його погубив? Ви сюди приїжджали до нас у місто. Ми вас приймали як нормальних людей, як нормальних родичів. Що ви зробили з моїм сином?! Негідники, я вас проклинаю до сьомого покоління! Будьте ви, собаки, все життя прокляті всіма людьми, і мною теж прокляті! Всіма материнськими слізьми будьте ви прокляті!" – заявила згорьована мати.

Нагадаємо, Росія влаштувала черговий масований обстріл України 14 січня, випустивши по ній 38 ракет. Силам ППО вдалося знищити 25 із них.

Одна з ворожих ракет влучила по багатоповерхівці у Дніпрі, зруйнувавши там цілий під’їзд на 72 квартири. Жертвами атаки по будинку стали п’ятеро людей, кількість постраждалих сягає майже 60 (12 з них – діти). Рятувальники на місці удару розбирають завали, під якими можуть бути ще десятки людей.

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