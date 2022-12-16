Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Після ракетної атаки у Києві перебої з водопостачанням і вводяться екстрені відключення світла

Автор
Надія ПонькоНадія Понько
Дата публікації
Перегляди
435
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Після ракетної атаки у Києві перебої з водопостачанням і вводяться екстрені відключення світла

Фото: Associated Press

Води буде бракувати у всіх районах.

У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури після ракетних ударів в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням.

Зазначили очільник столиці Віталій Кличкою

"Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води", - зазначив він.

Нагадаємо, що бювети можна знайти на спеціальній мапі

Водночас, через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла. 

Досі по всій Україні триває повітряна тривога. Українців закликають залишатись в укриттях. 

Читайте також:

Ракетні удари: у Києві зупинилося метро

У Вінницькій області працює ППО

Ракетна атака: знеструмлені ділянки залізниці у чотирьох областях

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
435
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація