Після ракетної атаки у Києві перебої з водопостачанням і вводяться екстрені відключення світла

Води буде бракувати у всіх районах.

У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури після ракетних ударів в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням.

Зазначили очільник столиці Віталій Кличкою

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"Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води", - зазначив він.

Нагадаємо, що бювети можна знайти на спеціальній мапі.

Водночас, через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла.

Досі по всій Україні триває повітряна тривога. Українців закликають залишатись в укриттях.

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