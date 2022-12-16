Після ракетної атаки у Києві перебої з водопостачанням і вводяться екстрені відключення світла

Води буде бракувати у всіх районах.
У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури після ракетних ударів в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням.
Зазначили очільник столиці Віталій Кличкою
"Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води", - зазначив він.
Нагадаємо, що бювети можна знайти на спеціальній мапі.
Водночас, через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла.
Досі по всій Україні триває повітряна тривога. Українців закликають залишатись в укриттях.
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