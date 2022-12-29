Після російської ракетної атаки є певні ушкодження об`єктів генерації та електромереж - Галущенко

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки російських окупантів в Україні пошкоджені деякі об`єкти генерації та електромережі.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook.

"На жаль, є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж. Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах", - розповів він.

Міністр зазначив, що по країні відбуватимуться аварійні відключення світла.

Водночас Галущенко повідомив, що енергетики вже відновлюють енергопостачання.

Нагадаємо, росіяни для масованого ракетного удару по Україні 29 грудня задіяли 13 літаків та два кораблі, а також тактичну авіацію. За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, загалом може бути запущено ворогом близько 100 ракет.

Мер Віталій Кличко повідомив, що у небі над столицею вдалося збити 16 ворожих ракет. Втім, скільки їх випустили по Києву загалом, невідомо.

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