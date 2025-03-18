Після розмови Трампа і Путіна анонсовано великий обмін полоненими: подробиці - росЗМІ

Під час телефонної розмови між президентами Росії та США Володимир Путін розповів про плани обміну полоненими, що має відбутися 19 березня, з обміном 175 на 175 осіб.

Про це повідомляють росЗМІ.

"Путін підтримав ідею Трампа про взаємну відмову РФ та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі та дав таку команду військовим", — заявили у Кремлі.

У рамках переговорів Росія зобов'язалася передати Україні 23 важкопоранених військовослужбовців, які зараз перебувають на лікуванні в медичних закладах Росії.

У телефонній розмові президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп обговорили важливість нормалізації двосторонніх відносин і підкреслили свою відповідальність за стабільність у світі. Обидва лідери домовилися підтримувати постійний контакт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кремль повідомив, що у вівторок, 18 березня, відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

Читайте також: