Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Після розмови з Путіним Макрон заявив, що для України "найгірше ще попереду"

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Після розмови з Путіним Макрон заявив, що для України "найгірше ще попереду"

Associated Press

Президент Росії хоче взяти під контроль усю Україну.

Після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон сказав, що очільник Кремля прагне захопити всю Україну, і що "найгірше ще попереду".

Про це заявили в Єлисейському палаці за підсумками розмови президентів, повідомляє BFMTV.

Згідно з повідомленням, Путін висловив Макрону велику рішучість продовжувати наступ з метою "взяти під контроль" усю Україну. Окрім того, російський президент сказав французькому, що операція армії РФ розвивається за планом Москви. Путін сказав, що ситуація загострюватиметься, якщо українці не приймуть його умови.

"Президент Макрон очікує, що найгірше ще попереду, враховуючи те, що сказав йому президент Путін", ­–повідомили у Єлисейському палаці.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація