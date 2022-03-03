Після розмови з Путіним Макрон заявив, що для України "найгірше ще попереду"

Після розмови з Путіним Макрон заявив, що для України "найгірше ще попереду"

Президент Росії хоче взяти під контроль усю Україну.

Після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон сказав, що очільник Кремля прагне захопити всю Україну, і що "найгірше ще попереду".

Про це заявили в Єлисейському палаці за підсумками розмови президентів, повідомляє BFMTV.

Згідно з повідомленням, Путін висловив Макрону велику рішучість продовжувати наступ з метою "взяти під контроль" усю Україну. Окрім того, російський президент сказав французькому, що операція армії РФ розвивається за планом Москви. Путін сказав, що ситуація загострюватиметься, якщо українці не приймуть його умови.

"Президент Макрон очікує, що найгірше ще попереду, враховуючи те, що сказав йому президент Путін", ­–повідомили у Єлисейському палаці.