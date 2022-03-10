Після шквалу критики Британія спрощує процедуру отримання віз для біженців з України

Після шквалу критики Британія спрощує процедуру отримання віз для біженців з України

Водночас перевірки безпеки українців, що в'їжджають до Британії, також триватимуть.

Британія перевела свою програму отримання віз для українських біженців в онлайн-режим.

За словами міністерки внутрішніх справ Британії Пріті Патель, від наступного тижня українцям з паспортами більше не потрібно відвідувати візовий центр перед поїздкою до Британії, повідомляє BBC.

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"Українці з паспортами зможуть отримати дозвіл на в'їзд сюди повністю в режимі онлайн, де б вони не знаходилися, і зможуть здати свої біометричні дані вже у Великобританії", - заявила Патель.

Водночас перевірки безпеки українців, що в'їжджають до Британії, також триватимуть.

Міністерка внутрішніх справ додала, що у неї є дві ключові цілі при вирішенні цього питання: "по-перше, забезпечити безпеку британського народу, по-друге, зробити все можливе, щоб допомогти українцям".

Зазначимо, що система Британії викликала критику після того, як деяким біженцям вдалося дістатися до французького портового міста Кале, перш ніж їм було сказано відправитися на прийом до Парижа або Брюсселя в рамках адміністративних процедур.

Своєю чергою прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився скасовувати візові вимоги для українців, які тікають від російського вторгнення. Джонсон заявив, що Велика Британія буде настільки щедрою, наскільки це можливо, але має бути перевірка.

ТСН.ua