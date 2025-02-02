Після публічного СЗЧ Гнезділов повертається на службу та планує звернутися до ЄСПЛ

Сергій Гнезділов дякує адвокатам за боротьбу та анонсує нові судові кроки, включаючи звернення до ЄСПЛ.
Військовослужбовець Сергій Гнезділов, який публічно покинув службу, повідомив, що повертається до лав армії. Однак він заявив, що має намір звернутися до Європейського суду з прав людини щодо обставин свого звільнення.
Про це він розповів у своєму Telegram.
"Сьогодні вступає в силу рішення суду по моєму поверненню. Хочу подякувати моїм адвокатам. Анастасія Бурковська, Ilia Podvornyi, Addati Group. Враховуючи заполітизованість моєї справи, ми, якщо чесно, і не очікували, що виграємо.
Адвокати боролись як леви. Десятки порушень з боку прокуратури та ДБР, за все - буде відповідь. Будуть скарги, суди, в тому числі і ЄСПЛ, бо правда - важлива. Важливо говорити про проблеми, попри все, бо це - перший крок на шляху їх вирішення.
Говорити, а не замовчувати. Вирішувати, а не ігнорувати", - написав він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як повернутися на службу після СЗЧ через застосунок "Армія+".
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