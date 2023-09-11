Після спецоперації з російським Мі-8 кількість охочих військових РФ здатися у полон Україні зросла на 70% – ГУР

Після успішної операції "Синиця" з Мі-8 і пілотом збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе подібний сценарій.

Після успішної спецоперації українських спецслужб "Синиця", під час якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав до України російський гелікоптер Мі-8, кількість російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон у межах проєкту "Хочу жить" зросла на 70%.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода".

"Є дуже стрибок по лінії "Хочу жить" окремо і по інших каналах зв’язку. Після успішної операції "Синиця" з Мі-8 і пілотом, скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе подібний сценарій. Звернення на державний проєкт "Хочу жить" – стрибок відбувся приблизно на 70 відсотків за день", – заявив Юсов.

Прокоментував Юсов також інформацію з телеграм-каналів, що нібито особі, яка передасть Україні винищувач МіГ, дадуть два мільйони доларів.

"Ця інформація носить більше характер такої легенди і народної ініціативи. Але, звичайно, винагорода за МіГ буде", – каже він.

Наразі розвідка – це єдине джерело, яке озвучило публічно зростання кількості заявок для здачі в полон. Отримати коментар від російської сторони в умовах війни Радіо Свобода не може.

"Хочу жить" – державний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України, покликаний допомогти військовослужбовцям РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам і зберегти своє життя. Проєкт, як заявляють, гарантує у разі здачі в полон утримання військовослужбовців згідно з нормами Женевських конвенцій.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що російський гелікоптер Мі-8 приземлився на території України. Військовослужбовець, офіцер ЗСУ Артем Шевченко розповів, що російський пілот вертольота Мі-8 АМТШ (бортовий номер 62 зі складу 319-го окремого вертолітного полку, що базується на аеродромі Чернігівка Приморського краю РФ, в/ч 13984) не підтримав війну Росії проти України.

Нагадаємо, раніше Максим Кузьмінов розповів про долю інших членів екіпажу вертольоту Мі-8.

Також він може вступити до лав ЗСУ та отримати громадянство.

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