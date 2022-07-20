Після "свята" окупантів у Маріуполі знову почалися проблеми з питною водою

Люди змушені стояти в чергах по 4-5 годин.
У тимчасово окупованому Маріуполі знову проблеми з питною водою.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.
"Знову почались проблеми з доставкою питної води мешканцям Лівобережного району. Щоденні черги по 4-5 годин, кількість великих місткостей для води скорочено втричі. Місткості було вивезено до парку Гурова для святкування Дня Металурга на кістках, у підсумку там і залишили", - зазначив він.
За словами, радника мера, мешканці віддалених місць Кальміуського району (Волонтерівка) взагалі залишаються без водопостачання.
У місті також припинили ексгумацію тіл, окупанти прямо кажуть, що відтепер ексгумація лише за гроші.
Маріупольський порт посиленими темпами готують для прийому/перевалки зерна та вкраденого врожаю. Намагаються запустити роботу зернового терміналу.
Нагадаємо, у Маріуполі хлопець вийшов на площу біля розбомбленого Драмтеатру з прапором України (фото).
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