Після "свята" окупантів у Маріуполі знову почалися проблеми з питною водою

Люди змушені стояти в чергах по 4-5 годин.

У тимчасово окупованому Маріуполі знову проблеми з питною водою.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

"Знову почались проблеми з доставкою питної води мешканцям Лівобережного району. Щоденні черги по 4-5 годин, кількість великих місткостей для води скорочено втричі. Місткості було вивезено до парку Гурова для святкування Дня Металурга на кістках, у підсумку там і залишили", - зазначив він.

За словами, радника мера, мешканці віддалених місць Кальміуського району (Волонтерівка) взагалі залишаються без водопостачання.

У місті також припинили ексгумацію тіл, окупанти прямо кажуть, що відтепер ексгумація лише за гроші.

Маріупольський порт посиленими темпами готують для прийому/перевалки зерна та вкраденого врожаю. Намагаються запустити роботу зернового терміналу.

Нагадаємо, у Маріуполі хлопець вийшов на площу біля розбомбленого Драмтеатру з прапором України (фото).

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