"Після терору РФ висновок тільки один": Кулеба оцінив можливість переговорів з Росією

Голова МЗС Дмитро Кулеба після масованих ракетних обстрілів України та проведення фейкових незаконних псевдореферендумів заперечив можливість проведення переговорів із Росією, яка тероризує мирних людей.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону на "1+1".

"Та ні, не наважився ніхто на це (про переговори з РФ, - Ред.). Але дивіться - я скажу дуже дипломатично. Ми хоч і дипломати, але коли хтось останніми днями публічно чи непублічно намагається сказати слово "переговори", ми просто затикаємо рота. Тому що після того, що зробила Росія останніми днями, що вона зробила сьогодні, від незаконної анексії територій та закінчуючи Запоріжжям, Дніпром, Києвом, Львовом та всіма іншими нашими містами, висновок тільки один, і президент на це дуже чітко вказав, що російські ракети і є відповідь Росії на переговори. Не треба гратися з нами в цю гру, - сказав Кулеба і додав, - Ми дуже чітко кажемо деяким країнам, які шукають цієї нагоди - розіграти цю партію в інтересах Росії".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що обстріли України з боку російських окупантів не зупинять підтримку міжнародних партнерів, а тільки її підвищать.

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