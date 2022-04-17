Після того, як я побачив, що відбувається в Україні, я не вірю світу - Зеленський

У боротьбі з ворогом голова держави вірить в український народ та ЗСУ.
Після того, як Росія напала на Україну, президент Володимир Зеленський не вірить деяким лідерам світу та деяким сусіднім країнам.
Про це голова держави сказав в інтерв'ю CNN.
"Я не вірю світу. Після того як ми побачили, що відбувається в Україні, я не вірю в це почуття, що ми повинні вірити деяким країнам або деяким лідерам. Ми не віримо словам. Після ескалації з боку Росії ми не віримо нашим сусідам. Ми не віримо всьому цьому", - заявив Зеленський.
Він також додав, що не вірить навіть задокументованим гарантіям безпеки та міжнародному праву, оскільки війна в Україні вирує.
"Навіть я не вірю документам, тому що у нас також є Будапештський меморандум - я думаю, ви знаєте всі його деталі. Для мене це просто папірець, який нічого не вартий", - сказав Зеленський.
Голова держави вірить в український народ та ЗСУ у боротьбі з ворогом. "Єдина віра в себе, у свій народ, віра в наші Збройні Сили і віра в те, що країни підтримають нас не лише своїми словами, а й діями", – продовжив Зеленський.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, якщо Росії вдасться взяти під свій контроль Донбас, то немає гарантій, то вона не піде знову на Київ.
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