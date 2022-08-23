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Після того, як ЗСУ спинили ворога на Запоріжжі, росіяни вдаються до тактики випаленої землі

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Після того, як ЗСУ спинили ворога на Запоріжжі, росіяни вдаються до тактики випаленої землі

фото / Олександр Старух

Вони безжально обстрілюють села, нищать посіви та гатять по цивільних об’єктах, які дістає їхня артилерія.

З деяких населених пунктів виїхали 90% жителів. Ті, хто, попри все, лишаються під обстрілами, змушені жити майже без продуктів, світла та води, йдеться в ТСН.

Про мирне життя в селі за пів сотні кілометрів від Запоріжжя вже нічого не нагадує. Щодня нові прильоти і нові жертви. Хату пана Миколи рознесло російською ракетою, коли він був у літній кухні. Каже, із дружиною вони врятувались дивом. «Дим, вся хата розкрита, ну, а це вже ранок, о пів на п’яту ранку знайшли оце все розвалене, з того боку начало горіти на горищі. Я відра взяв, жінка подає мені, заливаю водою там…», - розповідає чоловік.

В Новоандріївці важко знайти бодай одну непошкоджену будівлю. Зруйновані хати, місцева школа й дитсадок. Місцеві намагаються зайвий раз не виходити за межі подвір’я. Люди кажуть: графік росіян вже вивчили. Майже щоранку села парами обстрілюють ворожі літаки, а по обіді вступає артилерія. У цій частині села жителів майже не залишилось. Тут не працюють крамниці, і від початку березня люди змушені жити без електрики. Воду – набирають дощову.

Сьогодні тут чекають на волонтерів, які розвозять пенсії, доправляють ліки та продукти. Наразі це – чи не єдиний зв’язок із світом і можливість вижити. «Основне - це вода і хліб. Чого в людей немає зовсім. Води немає тому, що немає звідки качати, немає електрики, немає насосів. Хліб, бо тут немає магазинів. Людям окрім води навіть поїсти нічого», - розповідають волонтери.

Цього разу селянам привезли ще й крупи та консерви. Роботи у селі нині немає, фермерські господарства зруйновані: спалена техніка, знищені склади. Рашисти продовжують насипати навіть по руїнах. Один із  комбайнів ще димиться. Напередодні тут збирали врожай - не знали, що в полі позалишали міни ворожі ДРГ. «Комбайн наїхав на танкову міну. Потім відбулось загорання сухого врожаю, ріпак це був, безпосередньо, і детонація ще відбулася двох мін», - розповідають місцеві.

Комбайнери вижили, але врожай незібраний на полі. Знайти вцілілу техніку в селі практично неможливо. Більшість хат спорожніли, залишились в селі лише пенсіонери, яким немає куди виїжджати.

Разом із сусідніми селами Новоандріївка під обстрілами майже пів року. Позиції ворожих військ лише за пару кілометрів звідси. Втім, всі намагання з боку росіян просунутися ЗСУ одразу зупиняє. Наші бійці запевняють: на цьому напрямку жодне село рашистам вже не віддадуть.

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