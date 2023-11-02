Після ударів ATACMS росіяни вивозять техніку з Бердянська: у Повітряних силах відреагували

Після того, як ЗСУ завдали удару ракетами ATACMS по місцю базування окупантів у Бердянську, росіяни перекинули свою авіацію на базу у Таганрозі.

У Повітряних силах прокоментували зміни у розміщенні російської авіації після успішної роботи ЗСУ по окупованому Бердянську.

Про ситуацію розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Якщо у противника з’являються засоби ураження з відповідним радіусом дії та технічними характеристиками, то противник повинен якось реагувати - це очевидно", - сказав Ігнат.

Тож тепер, за його словами, росіяни намагаються врятувати свою техніку та озброєння і відводять її з зони потенційного ураження.

"Це стосується також тих крилатих ракет, які ми отримали. Ми бачили у Криму наслідки, так сталося і з російським флотом, який відійшов на бази Новоросійська і так далі. Тому якщо в Україні з’являються засоби, які можуть дістати противника на ту, чи іншу глибину - відповідно противник буде на це реагувати", - сказав Ігнат.

Він також додав, що, найімовірніше, так само окупанти реагуватимуть, коли в Україні з'являться винищувачі F-16.

Нагадаємо, 31 жовтня 2023 року російські загарбники зосередили на авіабазі в місті Таганрог 21 гелікоптер типів Ка-52 та Мі-8. Найімовірніше, це саме ті вертольоти, які армія РФ тримала в аеропорту тимчасово окупованого Бердянська до удару Сил оборони України з використанням ОТРК ATACMS 17 жовтня 2023 року.

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