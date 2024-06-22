Після удару по Харкову росіяни зізналися у порушенні Женевської конвенції — Коваленко

Женевська конвенція декларує, що "госпіталі і медичний персонал у зонах воєнних дій мають бути захищені від нападів".

Після обстрілу Харкова російські окупанти відкрито заявили, що метою їхнього удару був госпіталь Головного управління МВС України, тим самим фактично зізнавшись у порушенні Женевської конвенції.

На це звернув увагу військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Експерт нагадав, що Женевська конвенція декларує, що "госпіталі і медичний персонал у зонах воєнних дій мають бути захищені від нападів".

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“Це стосується Першої Женевської конвенції: "Про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях" та Другої Женевської конвенції: "Про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали аварії корабля, зі складу морських збройних сил" прийнятої в 1949 році”, - наголосив Коваленко.

Зокрема він зацитував Розділ II, статтю 16: "Поранені та хворі, а також інваліди та вагітні жінки користуватимуться особливим заступництвом та захистом".

“Україна ніколи не завдавала ударів по лікарнях та шпиталях, де знаходилися поранені російські окупанти. При цьому російські окупанти регулярно завдають таких ударів по ЛБС, а також цілеспрямовано полюють за евакуаційними групами. Тепер удар був нанесений по умовно тиловому місту. Здається, росіяни дуже хочуть, щоб ми стали воювати не за правилами”, - припустив військовий оглядач.

Нагадаємо, окупаційні війська Росії вдень 22 червня завдали щонайменше чотирьох ударів керованими авіабомбами по Харкову. Зокрема, відомо про влучання в житловий будинок.

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