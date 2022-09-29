Після удару "Ураганом" по Дніпру замість будинку загиблої родини лишилась лише 7-метрова вирва

Російський терор на Дніпропетровщині - забороненими касетними снарядами з "Ураганів" росіяни вдарили по Зеленодольській громаді. Відомо про 15 поранених працівників підприємства.

Близько першої години ночі рашисти атакували ракетами Дніпро, поцілили по житлових кварталах, йдеться в ТСН.

Завали на місці прильоту по приватному сектору продовжують розбирати. Загиблих на цю мить так і залишилось троє. Це одна родина - батьки та син.

Пошуки ще однієї дитини з цієї сім’ї ще тривають, на місці їхнього будинку вирва завглибшки 7 метрів. Щодо поранених, то інформацію про їхній стан обіцяють надати пізніше - їх п’ятеро і вони у лікарні. Серед них 12-річна дівчинка, яка просто спала, коли уламки від ракет полетіли на її будинок.

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На місці прильоту пошкоджено 60 приватних будинків, згоріли автівки. Загалом район дуже сильно постраждав.

Інша ракета, всього їх було дві, прилетіла на місцевий ринок. Посеред базару величезна вирва метрів п’ять завглибшки. Десятки яток та контейнерів понівечені. Всюди уламки скла та вирвані двері. Декілька кіосків знищені повністю.

Підприємці розбивають залишки товару, який переважно знищений. Одна з жінок втратила все, однак радіє що не постраждали люди і вціліли прапори України. "Прапори України лишилися, нічого з ними не згоріло. Так хай буде й Україна - вся ціла і незламна", - каже жінка.

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