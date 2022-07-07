Після удару ЗСУ по базі росіян у Мелітополі місцеві колаборанти бояться ходити на роботу - мер

Українська армія на початку липня завдала удару по аеродрому в Мелітополі, де розташовувалася військова база російських окупантів.

Атака на авіабазу Збройних сил викликав паніку в місцевих колаборантів. Мер Мелітополя Іван Федоров каже, що деякі з них вже планують втечу.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі.

"У понеділок далеко не всі колаборанти вийшли на роботу і почали намічати для себе шлях для втечі", - сказав ван Федоров.

За його словами, "подібних подій чим далі, тим буде більше". Саме тому він висловив впевненість у швидкому звільненні тимчасово окупованого Мелітополя.

"Основне завдання Збройних сил України, сил опору та небайдужих городян, що залишилися на окупованих територіях, — зробити так, щоб у окупантів та їхніх посібників земля горіла під ногами", - наголосив мер.

Як повідомлялося, у результаті повної ліквідації військової бази армії Росії на аеродромі в Мелітополі, поранення отримали близько 300 окупантів. 150 окупантів повернуться до РФ 200-тими. Минулої ночі поранених зі шпиталю вивезли.

Читайте також: