Після успіхів ЗСУ на фронті окупанти знову взялися поспіхом організовувати псевдореферендуми

На тлі успішного контрнаступу ЗСУ російські окупанти та колаборанти намагаються якнайшвидше підготуватися до так званого "референдуму" про приєднання захоплених територій до складу Росії.

Так звана "громадська рада" Херсонської області звернулася до окупаційного очільника області з проханням "негайно провести референдум про вступ до РФ".

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Один з колаборантів — Кирило Стремоусов, який називає себе заступником голови військово-громадянської адміністрації області — заявив, що 20 вересня окупаційна влада Херсонщини зробить заяву щодо проведення так званого "референдуму" про приєднання до Росії.

За його словами, цього нібито "очікують усі". Мовляв, жителі регіону хочуть, щоб "референдум" відбувся "якомога швидше".

Крім того, 19 вересня в окупаційних адміністраціях так званих "ДНР" і "ЛНР" почали активно займатися проведенням референдуму. Відповідну заяву зробив гауляйтер окупованої частини Донеччини Денис Пушилін.

За його словами, "довгоочікуваний" референдум на Донбасі є нібито "рятівним політичним рішенням, яке захищає громадян".

Росіяни також заявили, що українці, яких нібито "видворили" із Запорізької області за "підривну (проукраїнську) діяльність", зможуть повернутися до регіону після його входження до складу РФ.

Нагадаємо, заступник Радбеза Росії Дмитро Медвєдєв вкотре заговорив про нові території Росії, які належать Україні.

"Референдуми на Донбасі мають величезне значення не лише для системного захисту мешканців ЛНР, ДНР та інших звільнених територій, а й для відновлення історичної справедливості. Вони повністю змінюють вектор розвитку Росії на десятиліття. І не лише нашої країни. Оскільки після їх проведення та прийняття нових територій до складу Росії геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру", - написав Медвєдєв.

Раніше бойовик з так званої "ДНР" на Херсонському напрямку повідомив своїй дружині про прорив українських військ. Також окупант зізнався, що відступати їм не дозволило командування.

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