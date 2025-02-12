Після великих втрат ворог змушений відступати на кількох напрямках: DeepState

Ворог втрачає наступальний потенціал і змушений відступати на деяких напрямках, але це не означає, що скоро розпочнеться контрнаступ.

Про це розповів аналітик проєкту DeepState Руслан Микула в етері телеканалу Еспресо TV.

"Для загального розуміння аудиторії варто зазначити, що з обох сторін зосереджено величезну кількість людських ресурсів, сил і засобів. Після активних дій ворога в останні місяці, наприкінці січня, спостерігався певний спад активності, що пов'язано з великими втратами, яких ворог зазнав під час створення виступу південніше Покровська. Зараз Сили оборони зробили певні успіхи, зокрема вкладання на окремих ділянках фронту, але важливо дочекатися верифікації цих змін. Це свідчить про те, що на деяких ділянках фронту, зокрема на Покровському виступі, ворог втрачає ініціативу", - розповів він.

За його словами, хоча наступальний потенціал ворога суттєво знизився, це не означає, що вже завтра почнеться контрнаступ на Селидове чи Авдіївку.

"На жаль, південніше Покровська, від Успенівки до Андріївки, ворог усе ще має достатньо сил. Там Сили оборони поки що змушені діяти в оборонному режимі, а місцями навіть відступати, оскільки ворог має перевагу, як це було в Андріївці, де була велика напруженість, і ворог наситив село своєю людською силою. Зараз ворог уже на західних околицях цього населеного пункту", - додав він.

Нагадаємо, на думку генерала Наєва, кремлю потрібен Покровськ, щоб показати, що російська армія досі могутня і володіє стратегічною ініціативою.

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