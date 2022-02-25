Після входу військ РФ до Херсона, в Миколаєві готуються до зустрічі ворога

Після входу військ РФ до Херсона, в Миколаєві готуються до зустрічі ворога

Над Херсоном - українські стяги.

Після тривалого бою за Антонівський міст росіяни пройшли. Тяжка техніка увійшла до Херсона.

Про це зазначають кореспонденти ТСН.

Вибухи градів чутно ще ближче. Місцеві жителі вже затримали кількох диверсантів, що малювали мітки на багатоповерхівках. Нині місто під українськими прапорами. Містяни ховаються в укриття. На трасах в області багато російської техніки, яка суне з Криму. І вона може рухатися далі - на Миколаїв.

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Про ймовірну атаку попередив жителів міста Голова Миколаївської обладміністрації і закликав розгорнути штаб спротиву та почати робити «коктейлі Молотова».

А міський голова Миколаєва повідомив, що через загрозу в найближчу годину розводять обидва мости, які з'єднують Миколаїв з одеським та київським напрямками. І попросив городян якнайшвидше повернутися до своїх домівок.

«Прорив з боку Херсона, наші опиняються у потрібних місцях, прийматимуть бій, є загрози. Дивіться офіційну інформацію, якщо буде офіційне підтвердження від військових, я повідомлю», - заявив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

«Маю два важливі повідомлення. 1. Для початку розводимо наші мости на невизначений термін. 2. Прошу якомога швишде всіх повернутися до своїх домівок і не виходити на вулицю. Усю офіційну інформацію дізнавайтеся на сторінках голови ОДА, облради та на цій сторінці», - зазначив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.