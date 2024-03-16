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Після "виборів" в РФ окупанти хочуть мобілізувати до 300 тисяч українців на ТОТ – документ

Після "виборів" в РФ окупанти хочуть мобілізувати до 300 тисяч українців на ТОТ – документ

Росіяни після президентських "виборів" хочуть мобілізувати громадян України на тимчасово окупованих територіях / Фото: Associated Press

До Мережі "злили" наказ Міноборони РФ.

Росіяни після президентських "виборів" хочуть мобілізувати до 300 тис. громадян України на тимчасово окупованих територіях.   

Про це пише журналіст Юрій Бутусов із посиланням на документ українських спецслужб.

Так, наказ Міноборони РФ №124 від 06.03.2023 "Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації" поширили серед співробітників військово-слідчого комітету РФ, які діють на окупованій території Херсонщини.

Документ вступає в дію від 25 березня 2024 року, тобто, одразу після виборів. А мобілізаційні заходи наказали провести не пізніше 1 червня 2024 року.

Наказ Міноборони РФ про мобілізацію / © facebook/Юрій Бутусов
Наказ Міноборони РФ про мобілізацію / Фото: facebook/Юрій Бутусов

Документ визначає проведення призову на військову службу в рамках часткової мобілізації до 300 тисяч "нових російських громадян".

Нагадаємо, окупанти тиснуть на місцевих, щоб вони підтримали Путіна – в ГУР розповіли про "вибори" на ТОТ України.

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