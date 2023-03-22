Після вибухів у Криму колаборанти активізувалися: чим саме вони займаються — пояснення ГУР Міноборони

Верхівка окупаційної “адміністрації” та окупаційного військового корпусу продає нерухомість у Криму та вивозить свої сім’ї.

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов повідомив, що у тимчасово окупованому Криму активно відбувається процес виїзду з півострова верхівки окупаційної “адміністрації” та окупаційного військового корпусу.

Про це він розповів у середу, 22 березня, в ефірі телеканалу FREEДОМ.

“Продають нерухомість, переписують нерухомість, вивозять сім’ї. Але рядовому складу кажуть нібито “все під контролем”. Однак свої сім’ї вивозять і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов’язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покинути, поки є така можливість”, — зауважив Юсов.

При цьому представник військової розвідки зазначив, що активність колаборанти та їхні російські куратори почали виявляти після вибухів, які нещодавно пролунали в Криму.

“Ми можемо констатувати — так, були вибухи. І відповідальність за те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, несе саме окупаційна влада. І для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати й повернути туди законну українську владу... Тому всім тим, хто працює на Росію, дійсно, найближчим часом краще покинути територію українського Криму”, — сказав він.

Нагадаємо, в понеділок, 20 березня, в окупованому Джанкої, що в Криму повідомили про атаку невідомих безпілотників.

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