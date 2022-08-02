Після вибухів у Миколаєві виникла пожежа та частково зникло світло

Увечері 2 серпня росіяни обстріляли Миколаїв. Унаслідок цього виникла пожежа. У місті частково відсутнє електропостачання. Інформації про постраждалих немає.

Близько 21:00 вівторка, 2 серпня, росіяни обстріляли Миколаїв. Унаслідок цього виникла пожежа, а також є перебої з електропостачанням.

Про це в соцмережах повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Після потужних вибухів близько дев’ятої вечора в одному з районів міста почалась пожежа. Також є перебої зі світлом", - зазначив мер.

Сєнкевич також просить "всіх максимально дотримуватись правил безпеки! Чуєте сигнал тривоги чи вибухи - одразу в укриття або хоча б подалі від вікон за дві стіни!".

Нагадаємо, ввечері 2 серпня на всій території України був оголошений сигнал повітряної тривоги. Через декілька хвилин у Львівській області пролунали вибухи у Червоноградському районі.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, російська ракета поцілила в зенітно-ракетний комплекс у Червоноградському районі Львівської області.

Загалом із восьми випущених ракет було збито сім.

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