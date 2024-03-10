Після вибухів у Таганрозі російський літак А-50 зник з аеродрому: експерт пояснив причину

На цьому аеродромі зберігаються літаки, які ремонтуються або модернізуються.

Після вибухів у російському місті Таганрозі, які, очевидно, були спричинені атакою безпілотників на місцевий авіазавод, з'явилися супутникові знімки аеродрому, з якого зник літак ДРЛВ А-50 ВКС Росії.

Військовий експерт Роман Світан у коментарі “24 каналу” припустив, що його могли затягти в ангар.

При цьому він зауважив, що переміщення російського літака могло бути спричинене власне його пошкодженням.

Світан додав, що на цьому аеродромі зберігаються літаки, які ремонтуються або модернізуються, зокрема такі роботи тут проводили з бомбардувальниками Ту-95.

“Дуже близько розташований цей завод до нашої лінії фронту. Зараз, схоже, з'явились серйозні БпЛА у великій кількості, які можуть кількістю до 40 одиниць завдавати удар. Це доволі непогані машини, принаймні росіяни так кажуть”,– зауважив експерт.

Нагадаємо, під час атаки безпілотників на авіаційний завод імені Берієва у російському місті Таганрозі головною ціллю був літак ДРЛВ А-50 ВКС Росії, який перебував там на ремонті та модернізації.

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