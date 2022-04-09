"Після вибуху було чути крики і стогони, а моя дитина мовчала” - жителька Маріуполя про обстріл Драмтеатру

"Після вибуху було чути крики і стогони, а моя дитина мовчала” - жителька Маріуполя про обстріл Драмтеатру

16 березня російська армія бомбардувала театр.

Жителька Маріуполя, який постійно обстрілює російська армія, Вікторія Дубовіцка, розповіла про страшний день - 16 березня. Саме тоді окупанти скинули бомбу на будівлю Драмтеатру, де перебували люди.

Про це пише Бі-бі-сі.

Коли 16 березня бомба впала на драмтеатр у Маріуполі, Вікторія Дубовіцька та двоє її дітей перебували у прожекторній кімнаті.

Вибухова хвиля була такої сили, що жінку підкинуло і вдарило об стіну. Інша стіна, що відділяла кімнату від концертної зали, була зруйнована. Дворічну Настю засипало камінням.

"Після вибуху було чути крики і стогони, а моя дитина мовчала. І це було найстрашніше. Лише потім я почула її голос. Вона кликала: "Мамусю!" - розповідає жінка.

На щастя, дівчинка була під ковдрами. Ймовірно, це пом'якшило удар. Вікторії вдалося розкопати доньку у камінні. Вона була жива.

Коли після вибуху Вікторія вибиралася з дітьми з руїн, вона каже, що бачила багато тіл - поранених і вбитих.

"Люди кричали. Це був хаос. Поранених було дуже багато, але я ні чим не могла їм допомогти. Мені треба було витягнути трьох дітей - двох своїх і ще одного сусідського хлопчика, який зайшов до нас перед вибухом".

Очевидці розповідають, що вижили ті, хто був у підвалі і в передній частині театру. Люди у концертній залі, у гримерках, у приміщеннях за залою, а також на вулиці, на польовій кухні, загинули.

Нагадаємо, 16 березня російська армія скинула бомбу в центрі Маріуполя і знищила драматичний театр, у якому від війни ховалися сотні людей.