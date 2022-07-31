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Після вибуху розлетілись "теплові пастки": Росія обстріляла Одещину двома ракетами "Іскандер"

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Після вибуху розлетілись "теплові пастки": Росія обстріляла Одещину двома ракетами "Іскандер"

Фото: Associated Press

Російські окупанти у неділю, 31 липня, обстріляли Одеську область двома ракетами типу "Іскандер".

Через розрив ракети у повітрі на території області випали так звані "теплові пастки", які є небезпечними для людей. 

Про це повідомляє ОК "Південь". 

"Одещину атаковано 2 ракетами типу "Іскандер", випущеними з тимчасово окупованого Криму. Від розриву ракет в повітрі по території Одеського району розлетілися так звані теплові пастки. Вони схожі на снаряд, що не розірвався, або мають форму дротика з помаранчевим хвостом. Це досить небезпечна річ, оскільки має високу температуру горіння, може спричинити масштабні опіки", - йдеться у повідомленні. 

Кілька таких пасток призвели до пожеж на Одещині. На місці події працюють рятувальники. Людей закликають не наближатись до цих пасток. 

Наразі інформації про потерпілих немає. 

Нагадаємо, в Одесі та Одеській області сьогодні, 31 липня, пролунали вибухи. Їх було кілька. 

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