Після вибуху розлетілись "теплові пастки": Росія обстріляла Одещину двома ракетами "Іскандер"

Через розрив ракети у повітрі на території області випали так звані "теплові пастки", які є небезпечними для людей.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Одещину атаковано 2 ракетами типу "Іскандер", випущеними з тимчасово окупованого Криму. Від розриву ракет в повітрі по території Одеського району розлетілися так звані теплові пастки. Вони схожі на снаряд, що не розірвався, або мають форму дротика з помаранчевим хвостом. Це досить небезпечна річ, оскільки має високу температуру горіння, може спричинити масштабні опіки", - йдеться у повідомленні.

Кілька таких пасток призвели до пожеж на Одещині. На місці події працюють рятувальники. Людей закликають не наближатись до цих пасток.

Наразі інформації про потерпілих немає.

Нагадаємо, в Одесі та Одеській області сьогодні, 31 липня, пролунали вибухи. Їх було кілька.

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