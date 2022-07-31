Після вибуху розлетілись "теплові пастки": Росія обстріляла Одещину двома ракетами "Іскандер"

Російські окупанти у неділю, 31 липня, обстріляли Одеську область двома ракетами типу "Іскандер".
Через розрив ракети у повітрі на території області випали так звані "теплові пастки", які є небезпечними для людей.
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Одещину атаковано 2 ракетами типу "Іскандер", випущеними з тимчасово окупованого Криму. Від розриву ракет в повітрі по території Одеського району розлетілися так звані теплові пастки. Вони схожі на снаряд, що не розірвався, або мають форму дротика з помаранчевим хвостом. Це досить небезпечна річ, оскільки має високу температуру горіння, може спричинити масштабні опіки", - йдеться у повідомленні.
Кілька таких пасток призвели до пожеж на Одещині. На місці події працюють рятувальники. Людей закликають не наближатись до цих пасток.
Наразі інформації про потерпілих немає.
Нагадаємо, в Одесі та Одеській області сьогодні, 31 липня, пролунали вибухи. Їх було кілька.
Читайте також:
- Подружжя зі США придбало на аукціоні прапор України з підписом Олега Псюка: відома сума
- Росія не відповідає Україні на вимогу повернення тіл вбитих в Оленівці - Верещук
- "Соняшники пахнуть війною": у ЗСУ показали, як "Бук" збиває російський безпілотник (фото, відео)