"Після відірваних ніг та рук не поспішають йти воювати": Геращенко про російських окупантів

Геращенко наголосив, що ще вирішальною буде битва на Донбасі.

Російські окупанти після того, як побачили знівечені трупи своїх військових, не поспішають йти воювати проти України.

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Про це під час телемарафону сказав радник голови МВС Антон Геращенко.

"Як казав Черчилль, полонений - це той, хто прийшов тебе вбити, але у нього це не вийшло. Усі полонені окупанти, як і раніше говорять, що вони не хотіли воювати з українцями, можуть сказати, що їх сюди закидали проти їхньої волі. На сьогодні ми точно знаємо і є дані розвідки, що повністю провалюються навіть так звані добровольці, які прийшли воювати за гроші", - пояснив Геращенко.

Радник голови МВС зазначив, що Росія тільки у Придністров'ї планувала мобілізувати 15 тис. чоловіків, проте їм це не вдалось.

"Ми маємо дані, що в Придністров'ї планували призвати 15 тисяч чоловіків на війну з Україною та дати їм за це по 100 тис. рублів, це трохи більше тисячі доларів, але ніхто з них не захотів воювати. По всій РФ провалений набір добровольців, бо після того, як наша кіберармія показала через Інтернет те, скільки було вбито росіян, яким тут відриває сраки, руки, ноги, то мало хто хоче воювати за тисячу-півтори тисячі доларів. Тому це добрий знак. Але і ми ще не перемогли. Нам дуже далеко до перемоги. Ми повинні вирвати у Путіна його нігті. Треба зробити так, щоб на Донбасі вони програли", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, російські окупанти могли примусово вивезти до країни-агресорки понад 45 тис. українців. Частина жителів Маріуполя, яким вдалось вирватись з території окупанта та повернутись до України, розповідають, що їх тримали фактично в концтаборах.

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