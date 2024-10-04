Після виходу з Вугледара 72-й ОМБр наказали знову займати позиції на фронті замість відновлення

За словами журналістки, знекровлену 72-гу бригаду після запеклих боїв не відправили на відновлення, а знову кидають на фронт.

Бійцям знекровленої 72-ї окремої механізованої бригади після виходу з Вугледара віддали наказ без відпочинку знову займати позиції.

Про це у Facebook повідомила військова журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова.

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"Стомлена, понівечена, з втратами 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців не йде на відпочинок після виходу з Вугледара. Бійцям сказали займати позиції. Хоча під боком 123 миколаївське ТрО, яке просто відмовляється заходити", – каже журналістка.

За її словами, саме цей підрозділ мав підтримати 72-гу бригаду у Вугледарі. Але піхота ТРО "десь порозбігалася". Крім того, Кирієнко також повідомила про самогубство комбата зі 123-ї бригади ТРО.

"Через них 72-га затримала свій вихід з Вугледара. Бо сподівалися. І так, офіційної команди на вихід з міста не було. Але командири на місцях бачили, що вже все. І як би не намагалися організувати вихід, без втрат не обійшлося. Навіть один наш солдат – це багато. Але не один, на жаль", – зазначає журналістка.

За її інформацією, у 72-й бригаді налічується 7 батальйонів. У кількох з них після боїв навколо Вугледара просто не залишилося піхоти.

"Тепер, у такому стані бригада має ставати на лбз (лінію бойового зіткнення – Ред.) . Думаю, уявляєте, який морально-психологічний стан бійців. Навіть командири пишуть рапорти про усунення їх від командування. Я співчуваю 72-й. І співчуваю новому комбригу, який у такому стані отримав бригаду, Олександру Охріменку. Тримайтеся, рідні. Ви найкращі. Стільки разів це доводили", – підсумувала Кирієнко.

Пресофіцер 72-ї ОМБр ЗСУ ім. Чорних запорожців Арсеній Приліпка в коментарі hromadske підтвердив, що 72-га бригада після виходу з Вугледара продовжує стримувати росіян на нових позиціях.

Напередодні бригада опублікувала кадри ударів по ворожій техніці з підписом: "Рубіж оборони змінився. Робота – ні".

Як додає "Суспільне", після виходу з Вугледара 72-га бригада ім. Чорних запорожців продовжує тримати оборону на тому ж напрямку, поблизу окупованого міста. Про це виданню розповіли двоє військових бригади на умовах анонімності.

За словами одного з військовослужбовців, окремі батальйони, які зазнали значних втрат під час боїв за Вугледар, перебуватимуть у Донецькій області на "відтяжці", за 10–15 км від лінії фронту.

"За цей час їх планують доукомплектувати. Решта підрозділів триматимуть оборону на цьому напрямку", – сказав він.

Інший військовий розповів, що бригада залишається на тому ж напрямку, оскільки її ніким замінити.

Як зазначало "Слідство інфо", від серпня 2022 року в 72-й ОМБр не було ротації.

У 72-й бригаді відповіли "Суспільному", що у "зв'язку з важкою ситуацією на напрямку робота з медіа – на паузі".

Раніше повідомлялося, що близько 100 бійців 123-ї бригади ТРО відмовилися виконувати наказ і займати позиції біля Вугледара.

Нагадаємо, 2 жовтня у ЗСУ зробили важливу заяву про вихід з міста Вугледар.

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