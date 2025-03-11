На Донеччині зловили коригувальницю російських ударів: після викриття брата “залягла на дно”, а потім взялася за старе

Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала на Донеччині агентку ГРУ, яка коригувала ракетно-бомбові та артилерійські удари російських окупантів по захисниках Слов’янська.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисницею виявилася місцева жителька, яка восени 2024 року допомагала своєму брату — агенту РФ — збирати для окупантів розвіддані про Сили оборони у місті. Тоді контррозвідка СБУ затримала зрадника та його спільників на території прифронтової громади.

Дізнавшись про це, його сестра "залягла на дно", щоб сховатися від правосуддя.

Але невдовзі на жінку дистанційно вийшов російський куратор затриманого брата-агента — бойовик "внутрішніх військ "ДНР". І запропонував продовжити співпрацю вже напряму.

Тепер їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала коригувальника дронів, який наводив ворожі удари по Миколаєву та Одесі.

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