Після війни в Україні очікують приріст розлучень: експерти радять дієві способи збереження стосунків

Допоможе зберегти стосунки, навіть у різних країнах, вміння не зациклюватись на обставинах, а десь бувати і ділитися цим із партнером.
Війна стала ще одним випробуванням для стосунків людей, тож після війни в Україні очікують приріст розлучень, йдеться в ТСН.
Найбільше змін зараз зазнають родини, що мали дисгармонійні, або кризові стосунки, а ще ті, що мають маленьких дітей, дітей підлітків та ті, чиї діти готуються до самостійного життя окремо.
Стосунки Аліни з Вінниці війну не витримали. Хоча і вона, і її чоловік увесь час були разом в Україні. “Війна дала розуміння, що жити треба… Навіть, якщо я не знаю скільки проживу, але я хочу прожити так, як я хочу, і разом з тим, з ким я хочу. Проживати з людиною, в якої не горять очі на тебе, то це якесь дуже хибна стратегія”, - пояснює вона.
Для багатьох пар війна стала офіційним дозволом розлучитися. Перед тим, як піти на цей крок, Аліна зверталася до психологів та намагалася ще врятувати шлюб. Одна з їхніх рекомендацій була поїхати з чоловіком пожити в інше місто. Та два тижні на двох, які мали б стати романтичною пригодою, врятувати трирічний шлюб не змогли.
У жовтні вони розлучилися і стали тими, хто поповнив статистику розлучень під час війни. Хоча ця статистика значно менша, ніж за такий самий період 2021 року. “Лише 12 668. В минулому році таких розлучень було на 9 129 більше. Можливо це також вплинула війна, оскільки люди стали більше цінити відносини і міркували над тим, чи варто розлучатися”, - відзначають в Мін’юсті.
Статистика своє ще наздожене, відзначають і чиновники, і психологи. Багато хто це рішення відклав до перемоги, приріст розлучень очікують, зокрема, коли жінки повернуться із-за кордону. На відміну реєстрації шлюбів, для яких запровадили особливий порядок на час війни, дистанційно розлучитися неможливо. “Що є якесь виправдання того, що все таки війна, коли закінчиться, тоді ми вирішимо. Але в цьому є і позитивна така складова в тому, що і шлюбів у нас стало більше. Коли люди і другий, і третій шлюб беруть для того, щоб у ці непрості моменти свого життя, мати ось цей свій тил”, - каже психологиня Оксана Зінько.
Вона переконує, що війна вплинула на всі сім’ї, бо це колосальний стрес. Є родини, яких такі зміни зачепили найбільше.
“Це ті родини, які були до війни в певних кризових стосунках, або дисгармонійнічних, чи низькофункціональних. Найбільший вплив зазнають травмування зараз саме ті сім’ї, в яких є маленькі діти, сім’ї, які переживають свої кризи в залежності від циклу сімейних взаємостосунків. Це сім’ї, які 7 років в стосунках, сім’ї які мають підлітків, а також ті сім’ї, які готуються до етапу пустого гнізда”, - зазначає експертка.
Вирішити труднощі допоможе вміння говорити. “Про те, що мені страшно. Вміння говорити про те, що мені потрібно. Вміння говорити про те, що мені задовольняє, а що не задовольняє. Вчити говорити своїх дітей про це. Наступне, що є це звісно емоційна підтримка. Це здатність до співпереживання. Ось тут те, що ми зараз помічаємо те, чого раніше не було – це те, що в парі відбувається зачасту така конкуренція по «Мені погано, а мені ще гірше”, - пояснює психолог.
Коли чоловік військовий, або волонтер і жінка не знає, як з ним правильно підтримувати здорові стосунки - варто звертатися за психологічною допомогою, яку зараз багато організацій надають безкоштовно.
Допоможе зберегти стосунки, навіть у різних країнах, вміння не зациклюватись на обставинах, а десь бувати і ділитися цим із партнером. “Формат подорожі разом - ділитися цими враженнями, фотографіями. Це традиції, які були у вас і на відстані, можна зробити такий самий - сніданок вихідного дня спілкуючись по відео і готувати одну й ту саму страву будучи в різних місцях. Переносити і зберігати те, що напрацювала ваша пара до війни, а можливо і створювати щось нове, що укріпить ваші взаємостосунки”, - пояснює психолог.
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