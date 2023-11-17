Після війни в Україні змінять строкову службу: яка альтернатива

Зокрема, люди будуть призиватися на окремий строк, проходити збори і йти знову у цивільне життя.

Після завершення повномасштабної війни в Україні змінять строкову службу.

Про це повідомив секретар Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Костенко в ефірі телемарафону.

За його словами, нова концепція передбачає коротку підготовку з постійною перепідготовкою.

"Необхідно готувати мобілізаційний ресурс і не відривати людей надовго від цивільного життя. Вся наша армія має бути контрактною і складатися з професіоналів", - вказано у повідомленні.

Він додав, що людей потрібно буде призивати, створювати умови і вони будуть на постійній основі перебувати в армії.

"Інше - це люди, які будуть призиватися на окремий строк, проходити збори і йти знову у цивільне життя - це підготовка мобілізаційних ресурсів, які в умовах повномасштабного вторгнення стануть до лав ЗСУ", - мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні збираються встановити випробувальний термін для охочих служити на контрактній основі. Ініціатором відповідного законопроєкту, який вже зареєстрували у Верховній Раді, став прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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