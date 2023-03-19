Після візиту Путіна у Маріуполі помітили "гуманітарну місію" з прапорами Вірменії та Дагестану – мер

Через Маріуполь також пройшло п’ять вантажівок з БК та та 17 вантажівок з живою силою в напрямку Мангуша.

У неділю, 19 березня, у тимчасово окупованому Маріуполі помітили конвой "гуманітарної місії" з прапорами Вірменії та Дагестану.

Про це повідомив радника мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сьогодні в Маріуполі після таємного візиту Путіна по пр. Металургів, в бік Ілліча, зафіксовано колону з чотирьох тентованих вантажівок з прапорами Вірменії, Дагестану з написом "Гуманитарная миссия" - заявив Андрющенко.

За його словами, авто їхало у супроводі конвою легкових авто з проблисковими маячками та прапорами "народного фронту" – політично-терористичної організації бойовиків так званої ДНР.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін відвідав тимчасово окупований Маріуполь на Донеччині. ТСН.ua зібрав все, що відомо про приїзд кремлівського диктатора до міста.

На думку військового експерта Івана Киричевського, візит Путіна до Маріуполя сигналізує, що окупанти готуються відступати.

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