Після візиту європейських лідерів до Києва Україні можуть надати умовне кандидатство у ЄС

Після візиту європейських лідерів до Києва Україні можуть надати умовне кандидатство у ЄС

Лідери Франції, Італії та Німеччини будуть в Україні цього тижня. Італійські ЗМІ вже називають точну дату візиту - 16 червня, тобто напередодні оприлюднення висновку Єврокомісії щодо готовності України до кандидатства у ЄС.

Трійка керівників приїжджає разом, щоби показати: в Києва є підтримка найбільших і найвпливовіших країн Євросоюзу, зазначає кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряна Степаненко для ТСН.

Європейський квартал Брюсселя - рясніє синьо-жовтими стягами. Своїм місцем зустрічі українці, що осіли в столиці європейської політики й бюрократії, не дарма обрали площу з ключовими євроінституціями. Саме тут лідери ЄС за півтора тижні ухвалюватимуть історичне для України рішення: чи варта вона статусу кандидата у члени Євросоюзу.

«Ми формуємо живий ланцюг єдності «Україна-ЄС», щоби достукатися до політиків у Європейському Союзі, показати їм, що Україна належить до Європейського Союзу і що ми готові отримати статус кандидата на вступ у ЄС», - каже співорганізаторка акції Анна Малинчук.

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З прапорами та взявшись за руки, оточують будівлю Єврокомісії, де зараз працюють над висновком про готовність України до кандидатства.

66 відсотків європейців, свідчать свіжі соцопитування, вважають - Україна має приєднатися до ЄС. І живий ланцюг тут українці символічно формують разом із громадянами Євросоюзу. Політикам більш як тисяча людей спільно нагадує, що Україна на передовій боронить і європейські цінності. Тож і Брюссель зобов’язаний стати на їхній захист.

«Давайте сподіватися, що лідери одностайно підтримають кандидатство для України. Це буде перший визначний крок - задля нього ми всі тут зараз. І маємо робити більше. Передовсім, дати зрозуміти Путіну, що ця війна має зупинитися якомога скоріше. Негайно!», - каже представник Єврокомісії, учасник акції Сімоні Черамікола

Чітким посланням Путіну, що Україна - ніяка не сфера впливу Росії, стало би її кандидатство на вступ до ЄС. Втім, усередині блоку ще лишаються скептики, не готові юридично закріпити за Україною цей статус.

Посадовці не кажуть відверто, хто саме, але в західних ЗМІ в лави тих, хто проти, записують Швецію, Данію, Нідерланди. Досі вагаються й у Берліні.

Що може розвіяти сумніви? - президентка Єврокомісії цими вихідними згадувала в Києві верховенство права й необхідність боротьби з корупцією. А, повертаючись з України, підкреслила: Євросоюз на порозі історичного рішення.

«Україна багато чого досягла за останні роки, але багато ще треба зробити. Наша рекомендація буде уважно відображати це. Я сподіваюся, що через 20 років, озирнувшись назад, ми зможемо сказати, що вчинили правильно», - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Свою оцінку чи заслуговує Україна на кандидатство офіс фон дер Ляєн має оприлюднити до кінця цього тижня. Нідерланди й Данія вже заявили, орієнтуватимуться передовсім на вердикт Єврокомісії.

Тут намагаються підготувати рішення, що знайде підтримку серед усіх лідерів. Саме тому, свідчать джерела «Радіо Свобода» в дипломатичних колах ЄС, в Брюсселі продумують і не зовсім втішний для Києва сценарій: Україна - кандидат умовний. Й умовності знімуть, коли Україна втілить ключові реформи. Втім, півтора тижні - в неї ще є, щоби встигнути переконати в своїй рішучості - навіть найзатятіших україноскептиків.

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