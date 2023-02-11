Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Після візиту Зеленського до Британії Україна може отримати ракети Harpoon і Storm Shadow

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
567
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Після візиту Зеленського до Британії Україна може отримати ракети Harpoon і Storm Shadow

Фото: Associated Press

У Великій Британії наразі оцінюють, яку кількість таких ракет зможе отримати Україна.

Після візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії, країна може передати нам ракети Harpoon і Storm Shadow.

Про це пише The New York Times

Відомо, що Україна може отримати такі ракети:

  • Harpoon з дальністю удару до 240 кілометрів;
  • Storm Shadow для авіації з дальністю удару до 400 кілометрів.

Ці ракети допоможуть знищувати цілі ворога, зокрема, в анексованому Криму. 

У Британії наразі оцінюють, яку кількість таких ракет зможе отримати Україна. Припускається, що країна цілком може зайнятися переобладнанням протикорабельних ракет Harpoon, які вартістю 1,2 мільйона фунтів стерлінгів.

За даними видання, у Великої Британії є на балансі 30 повітряних суден Eurofighter Typhoon.  Це літаки старшого покоління, які чисто теоретично могли б поповнити наші Повітряні сили.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що Україна буде у НАТО раніше, ніж усі лідери вирішать, що наш пакет щодо гарантій безпеки є слушним.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
567
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація