Після візиту Зеленського до Британії Україна може отримати ракети Harpoon і Storm Shadow

Після візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії, країна може передати нам ракети Harpoon і Storm Shadow.

Про це пише The New York Times.

Відомо, що Україна може отримати такі ракети:

Harpoon з дальністю удару до 240 кілометрів;

Storm Shadow для авіації з дальністю удару до 400 кілометрів.

Ці ракети допоможуть знищувати цілі ворога, зокрема, в анексованому Криму.

У Британії наразі оцінюють, яку кількість таких ракет зможе отримати Україна. Припускається, що країна цілком може зайнятися переобладнанням протикорабельних ракет Harpoon, які вартістю 1,2 мільйона фунтів стерлінгів.

За даними видання, у Великої Британії є на балансі 30 повітряних суден Eurofighter Typhoon. Це літаки старшого покоління, які чисто теоретично могли б поповнити наші Повітряні сили.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що Україна буде у НАТО раніше, ніж усі лідери вирішать, що наш пакет щодо гарантій безпеки є слушним.

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